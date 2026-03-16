Reuters: Глава ЕК впервые признала, что война в Иране подрывает экономику ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Reuters впервые признала, что конфликт на Ближнем Востоке подрывает экономику Евросоюза (ЕС).
«Продолжительные перебои в поставка нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС», — отметила еврочиновница.
Издание уточнило, что глава ЕК пообещала принять «краткосрочные адресные меры для снижения цен на энергетику», включая цены на электричество.
Как писал сайт KP.RU, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что европейские страны ошибочно считали, что поддержка войны США и Израиля против Ирана поможет им получить помощь от Вашингтона в противостоянии с Россией. Дипломат подчеркнул, что после двух недель войны с Ираном Белый дом умоляет весь мир, включая Индию, покупать российскую нефть.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не сможет выбраться из текущего кризиса без дешевых нефти и газа из России. Он отметил, что Вашингтон уже ведет переговоры с Москвой и вновь разрешил Индии импорт российской нефти.