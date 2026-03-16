Герасимов: ВС России за две недели заняли 12 населенных пунктов

Солдаты Вооруженных сил России за последние две недели заняли 12 населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов.
— Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях, — передает слова Герасимова РИА Новости.
Недавно российские военные также нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии.
Разведуправление Минобороны США со ссылкой на анализ данных за вторую половину 2025 года заявило, что российские силы в зоне СВО сохраняют преимущество над украинскими почти по всем ключевым показателям.
По данным СМИ, подразделения Вооруженных сил Украины начали оставлять занимаемые позиции на правом берегу Днепра. Они постепенно отходят из поселка Антоновка в Херсонской области.
В зоне проведения спецоперации бойцы начали обкатывать новую систему реактивного залпового огня «Сарма». Вместе с экспертами корреспондент «Вечерней Москвы» узнал подробности.