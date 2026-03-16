Стала известна скрытая причина инсульта у детей

Учёные из австралийского Университета Монаша выяснили, что перенесённая инфекция может почти вдвое повысить риск инсульта у детей. Об этом сообщается в журнале Neurology.
Исследователи проанализировали данные медицинской базы Vaccine Safety Health Link, охватывающей жителей штата Виктория, и за семь лет выявили 571 случай инсульта у несовершеннолетних. Хотя заболевание встречается редко (примерно один случай на 18 000 детей), его последствия часто тяжелы — от инвалидности до летального исхода.
Наиболее уязвимыми оказались мальчики и дети младше одного года. Риск инсульта был почти в два раза выше у тех, кто перенёс инфекцию в течение предыдущих 60 дней. При этом повышенная опасность сохранялась не только в первые две недели после болезни, но и в течение последующих шести месяцев.
Среди провоцирующих факторов — тяжёлые инфекции, такие как менингит, энцефалит, сепсис и пневмония. При этом связь наблюдалась и с более распространенными инфекциями, такими как желудочно-кишечные заболевания, респираторно-синцитиальный вирус и грипп.
Учёные не обнаружили связи между вакцинацией и инсультом у детей.
Ведущий автор исследования Лахлан Далли подчеркнул, что инсульт — не только «болезнь пожилых», и врачам, и родителям следует внимательно относиться к тревожным симптомам даже спустя время после выздоровления. К ним относятся судороги, нарушения дыхания, отказ от еды и отсутствие реакции на внешние раздражители.
