В США призвали Трампа применить ядерное оружие для решения проблемы с Ормузским проливом

Бывший конгрессмен Гингрич призвал Трампа применить ЯО из-за Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич призвал американского лидера Дональда Трампа применить ядерное оружие для решения проблемы с Ормузским проливом.

«Дюжина термоядерных взрывов — и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого канала и защищенный от иранских атак», — написал Гингрич в соцсетях.

По его словам, через «дружественную территорию» новый канал решит проблему зависимости от Ормузского пролива.

Ранее появилась информация, что семь стран отклонили просьбу американского лидера о помощи в Ормузском проливе. Союзники США выступают против такого подхода, так как военная операция началась без их согласия.

Как писал сайт KP.RU, Трамп также раскритиковал союзников за отказ входить в коалицию по Ормузскому проливу. По его словам, нежелание союзников показывает, что США не может положиться на ряд своих зарубежных партнеров.

