Актер Сергей Мамаев напился и пропал в Москве в разгар гастролей

Актер Сергей Мамаев исчез в столице после срыва спектакля. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, актёр приехал в Москву с труппой Марийского ТЮЗа на гастроли. В постановке «Мёртвые души» он должен был играть Ноздрёва. Однако перед выходом на сцену Мамаев появился за кулисами в пьяным и не мог говорить связно.
Даже после разговора с женой, которая тоже занята в спектакле, актёр не пришёл в себя. Он сказал что-то художественному руководителю на непонятном языке, покинул театр и исчез. Телефон Мамаева отключён, друзей в Москве у него нет. К поискам подключили полицию.
В начале 2000-х Мамаев снялся в эпизодической роли милиционера в культовом фильме «Бумер». Также он играл в картинах «Эшелон», «В августе 44-го…», «Монах и бес». Последние годы выступает в театре в ролях сказочных персонажей — Мойдодыра, Кощея Бессмертного и Графа Вишенки.
