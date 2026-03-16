«Создают невыносимые условия для проживания»: в Башкирии аферисты вынуждают граждан продавать жилье на невыгодных условия

Бастрыкин взялся за мошенников, вынуждающих невыгодно продавать жилье в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании аферы при покупке недвижимости в Башкирии. Поводом, как сообщает информационный центр ведомства, стал сюжет на федеральном телеканале, где рассказывалось о группе лиц, скупающих доли в квартирах, чтобы затем создавать невыносимые условия для совладельцев и принуждать их к продаже на заведомо невыгодных условиях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования.

