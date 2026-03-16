«Дарит хорошее настроение. Не больше»: волгоградский дерматолог рассказала о смертельных рисках первых загаров

— Солнечная крапивница объявит о себе уже в первые пять-десять минут прогулки, — предупреждает специалист. — А вот симптомы таких заболеваний, как витилиго или себарейного дерматоза, как правило, появляются на коже через 24−48 часов. В большинстве своем они не вызывают у горожан особого беспокойства. Однако из-за длительного нахождения на солнце сохраняется риск развития меланомы — существуют ее варианты, которые спровоцированы именно гиперинсоляцией. Пациентам, особенно людям старше 40 лет, нужно быть внимательным к состоянию кожи и не упускать из вида появление любых новообразований. Так называемыми «красными флагами» становятся их быстрый рост и неравномерный окрас, включающий в себя оттенки коричневого и розового. В этом случае речь может идти и о доброкачественных, и о злокачественных опухолях. Поводами для обращения к врачу должны стать также ощущения покалывания, жжения и зуда в этом месте, а также кровоточивость элемента.