Трамп заявил, что НАТО — это США и Путин его боится

— НАТО — это мы. Путин боится нас, он не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки, — передает слова главы государства Telegram-канал Clash Report.
Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если страны-члены откажутся помогать США в разблокировке Ормузского пролива. По словам президента, Америка «не должна была помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказала помощь.
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев после слов Дональда Трампа о будущем НАТО поинтересовался, насколько плохим оно будет.
Вместе с тем Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за недостаточного сотрудничества. Также он считает, что Испания негативно влияет на НАТО.