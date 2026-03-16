Герасимов: ВС РФ взяли под контроль половину Красного Лимана

Ранее российские войска нанесли удар по украинскому полигону в зоне СВО, где проходили подготовку иностранные наемники. Находящийся в плену колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра рассказал, что по территории учебного центра прилетела ракета, в результате чего часть военных погибла и еще часть получила ранения. Он уточнил, что под удар попали как новобранцы из других стран, так и те, кто их обучал.