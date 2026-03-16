Герасимов: ВС РФ взяли под контроль половину Красного Лимана

В текущий момент штурмовые подразделения группировки войск «Запад» ведут сражения за Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) и уже контролируют более половины города. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

— Наиболее активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки ведут бои по освобождению Красного Лимана. Под контролем группировки «Запад» находится более половины города, — рассказал военачальник во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

Герасимов добавил, что войска активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска, а также вышли на юго-западные окраины Константиновки и наступают вглубь городской застройки. Кроме того, российские подразделения завершают освобождение населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс и продолжают бои за Белицкое, передает ТАСС.

В тот же день Валерий Герасимов сообщил, что за последние две недели российские военнослужащие заняли 12 населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее российские войска нанесли удар по украинскому полигону в зоне СВО, где проходили подготовку иностранные наемники. Находящийся в плену колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра рассказал, что по территории учебного центра прилетела ракета, в результате чего часть военных погибла и еще часть получила ранения. Он уточнил, что под удар попали как новобранцы из других стран, так и те, кто их обучал.

Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
