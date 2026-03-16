В Ростове приостановлен капитальный ремонт перехода на Кировском

В Донской столице приостановили капитальный ремонт подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и Большой Садовой. Городские власти начали процедуру расторжения контракта с подрядчиком из-за нарушений обязательств и срыва графиков.
Как сообщили в Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры, организация так и не приступила к ключевому этапу — воссозданию уникального мозаичного панно площадью около 20 квадратных метров. Кроме того, исполнитель не предоставил проектную документацию, проигнорировал противоаварийные меры перед демонтажом и не обеспечил охрану объекта. На текущий момент рабочие успели лишь частично снять облицовку на входах и разобрать пол в тоннеле.
Сейчас на площадке проводится санитарная уборка. До 1 июня планируется выбрать нового партнера, который завершит реставрацию. Директор МКУ ДИСОТИ Сергей Зубанов подчеркнул, что сохранение знаменитого декоративного наследия является приоритетной задачей, поэтому все работы должны выполняться строго по утвержденным стандартам.
На время простоя подземный переход закроют для горожан в целях безопасности. Вместо него на перекрестке организуют временную «зебру» с работающим светофором и соответствующей разметкой.
