Обломки ракет упали у храма Гроба Господня и Эспланады мечетей в Иерусалиме

Израильская полиция сообщила, что нашла в историческом центре Иерусалима фрагменты ракет, запущенных из Ирана. Обломки были найдены вблизи ключевых святынь города, включая комплекс Храма Гроба Господня и Храмовую гору (Эспланаду мечетей).

Сперва в воздушном пространстве над городом было зафиксировано несколько перехватов. После этого на земле, в разных точках Старого города — включая Еврейский квартал — были обнаружены остатки ракет, некоторые из которых оказались довольно крупными. Дополнительные фрагменты нашли также в различных частях центральной и Восточного Иерусалима, передает ТАСС.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры получило информацию о повреждении объектов всемирного наследия в Иране и допустила, что во время боевых действий мог быть поврежден и объект, расположенный на юге Ливана.

В Сети распространились кадры уничтожения уникального авиационного раритета — последнего в мире летающего танкера Boeing KC-747, находившегося на службе ВВС Ирана. Легендарный самолет с бортовым номером 5−8107 был поражен в ходе израильского удара по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше