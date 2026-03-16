Обломки ракет упали у храма Гроба Господня и Эспланады мечетей в Иерусалиме

Израильская полиция сообщила, что нашла в историческом центре Иерусалима фрагменты ракет, запущенных из Ирана. Обломки были найдены вблизи ключевых святынь города, включая комплекс Храма Гроба Господня и Храмовую гору (Эспланаду мечетей).
Сперва в воздушном пространстве над городом было зафиксировано несколько перехватов. После этого на земле, в разных точках Старого города — включая Еврейский квартал — были обнаружены остатки ракет, некоторые из которых оказались довольно крупными. Дополнительные фрагменты нашли также в различных частях центральной и Восточного Иерусалима, передает ТАСС.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры получило информацию о повреждении объектов всемирного наследия в Иране и допустила, что во время боевых действий мог быть поврежден и объект, расположенный на юге Ливана.
В Сети распространились кадры уничтожения уникального авиационного раритета — последнего в мире летающего танкера Boeing KC-747, находившегося на службе ВВС Ирана. Легендарный самолет с бортовым номером 5−8107 был поражен в ходе израильского удара по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране.