Диетолог Павлова: женщинам алкоголь вреднее, чем мужчинам, в полтора раза

Думаете, один бокал вина за ужином — это безвредно? Диетолог Зухра Павлова спешит развеять этот миф. Особенно для женщин. Эксперт заявила в своем телеграм-канале: алкоголь бьет по женскому организму гораздо сильнее, чем по мужскому. И даже малые дозы могут стоить здоровья.
Цифры говорят сами за себя. Всего один бокал в день повышает риск развития смертельных болезней сердца у женщин на 45%. Для мужчин при том же графике вероятность проблем с сердечно-сосудистой системой — 33%. Разница ощутимая.
Причем угроза растет вместе с объемом выпитого. Женщина, которая три месяца подряд позволяла себе по три бокала вина ежедневно, с риском 68% столкнется с тяжелыми патологиями сердца и сосудов. Это уже не просто «немного вредно», это реальная угроза жизни.
Почему так происходит? Причина — в гормональных различиях. И мужчины, и женщины после спиртного чувствуют скачки давления, головную боль, другие «симптомы». Но организмы перерабатывают алкоголь по-разному: женский делает это медленнее и с большими потерями.
Вино, как и любой другой алкоголь, не щадит никого. Он приводит к депрессии, бессоннице, разрушению зубов, набору веса. Зухра Павлова призывает: свобода от зависимостей — это не лозунг, а условие здоровой жизни. И если вы думали, что «чуть-чуть можно», теперь знаете: даже бокал имеет цену.
