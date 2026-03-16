Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень воды начал расти в малых реках под Волгоградом

Специалисты прогнозируют серьезный подъем, однако выхода из берегов большинства рек не ожидается.

Уровень воды в небольших реках в регионе начал расти, сообщают специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам специалистов, в большинстве водных артерий европейской части страны из-за половодья уровень существенно повысится. Это коснется и притоков бассейна Волги. Вода прибывает, как в самой Волге, так и в Иловле, Тишанке, Паньшинке, Кардаиле, Бузулук и Медеведице. Причем специалисты ожидают, что на Медведице в верхнем течении вода превысит уровень в 0,6 метров. Остальные, по оценке метеорологов, не выйдут из берегов.

В то же время на реке Дон уже зафиксирован подъем воды с 30 сантиметров до одного метра.

Ранее стало известно, что представители профильных ведомств вместе со спасателями обследуют в преддверии паводка гидротехнические сооружения региона.