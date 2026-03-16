Уровень воды начал расти в малых реках под Волгоградом

По прогнозам специалистов, в большинстве водных артерий европейской части страны из-за половодья уровень существенно повысится. Это коснется и притоков бассейна Волги. Вода прибывает, как в самой Волге, так и в Иловле, Тишанке, Паньшинке, Кардаиле, Бузулук и Медеведице. Причем специалисты ожидают, что на Медведице в верхнем течении вода превысит уровень в 0,6 метров. Остальные, по оценке метеорологов, не выйдут из берегов.