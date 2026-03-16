«Очень хочу жить»: Лерчек впервые обратилась к публике после постановки диагноза

Российская телеведущая и блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в понедельник, 16 марта, вышла на связь и подтвердила информацию о раке желудка четвертой степени. Она не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что будет жить.
Ведущая отметила, что рада приостановке производства дела, возбужденного в отношении нее.
— Сейчас самое главное — здоровье. Я рада, что на нем могу сфокусироваться. Спасибо за поддержку, спасибо за то, что молитесь, это очень помогает. На самом деле диагноз правдивый, у меня рак желудка четвертой степени, но я очень сильно хочу жить, и я буду жить, — рассказала Чекалина в видеоролике, опубликованном в личном блоге.
8 марта у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Согласно информации СМИ, на фоне заболевания ведущая стала терять зрение. «Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка. 16 марта Гагаринский суд Москвы отменил домашний арест Лерчек в связи с ее онкологическим заболеванием, а также приостановил производство дела, возбужденного в отношении знаменитости, до ее выздоровления.