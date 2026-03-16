Охлобыстин после болезни, Гагарина с дочерью: звезды удивляли на премьере

Большое количество звезд с их детьми было замечено в кинотеатре в центре Москвы. На показ российского фильма о приключениях домовенка Кузи приехали Полина Гагарина с дочерью, Александра Ребенок с двумя детьми, Елена Захарова с дочкой, которую раньше она редко показывала. Была здесь Женя Малахова, чей сынишка никак не хотел позировать и прятался за мамину юбку. «Гоша из Универа», как его привыкли называть, актёр Алексей Гаврилов, впервые приехал в кинотеатр с двумя детьми и женой — баскетболисткой Катериной Кейру. Эвелина Бледанс привела целую компанию друзей особенного сына. Также здесь были замечены и другие известные актёры. Так, Иван Охлобыстин приехал в хорошем настроении, но рассказал, что недавно был вынужден обратиться ко врачу. Сергей Бурунов пользовался популярностью у детей, которые его забросали просьбами о совместной фотографии. Екатерина Стулова рассказывала, есть ли у неё с мужем Максимом Лагашкиным конкуренция в рабочих вопросах. Ну и Тина Канделаки в очередной раз вызвала вопросы у поклонников, почему она с годами становится все моложе. Смотрите фоторепортаж с показа фильма «Домовенок Кузя-2».