На 14,17%: в Башкирии сильно скакнули цены на помидоры

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, морковь и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 3 по 10 марта помидоры подорожали на 14,17%. На этой неделе их средняя цена составила 284 рубля. Также жителям республики на 8,23% больше придется отдать за морковь (средняя цена — 45,76 рубля) и на 3,73% за столовую свеклу (42 рубля).
Однако на этой неделе на 1,74% подешевели огурцы (246,62 рубля), на 1,52% — кефир (109,22 рубля), на 1,25% — питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности (99,46 рубля).
