В Москве началась запись на первый киберспортивный турнир по игре «Мир танков»

Финал турнира назначен на 24 апреля, день написания «Диктанта Победы».

В Москве стартовала регистрация на первый киберспортивный турнир по популярной онлайн-игре «Мир танков», который приурочен к одноименной просветительской акции «Диктант Победы — 2026».

Организаторами мероприятия выступила компания «Ростелеком», партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия «Леста», Федерация компьютерного спорта России (ФКС), Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд «Сколково».

Отмечалось, что отборочные соревнования пройдут с 16 марта до 5 апреля. Финал турнира назначен на 24 апреля, день написания «Диктанта Победы». Все виртуальные бои пройдут в режиме «Стальной охотник», в котором друг другу противостоят не команды, а отдельные игроки.

Организаторы подчеркнули, что поучаствовать в игре могут все желающие старше 14 лет из любых регионов России. В рамках онлайн-квалификации участник должен сыграть минимум 15 виртуальных боев, состав соперников будет формироваться случайным образом.

Финалисты соревнований сразятся в решающих боях, а также примут участие в главном историческом тесте страны. Присоединиться к финалистам и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны могут все участники кибертурнира.

