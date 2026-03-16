В Москве прошел полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» прошел в Москве, победителями стали 65 семей, сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Победителями полуфинала Центрального федерального округа конкурса “Это у нас семейное” президентской платформы “Россия — страна возможностей” в Москве стали 65 семейных команд из 18 регионов страны», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мероприятие объединило 344 семейные команды из всех регионов ЦФО и из Казахстана. Участники выполнили творческие, спортивные и интеллектуальные задания, объединенные темой «Быть семьей».
«Каждая команда, находящаяся здесь, уникальна и неповторима. Например, сегодня с нами династии автодорожников, строителей, медиков, металлургов, музыкантов, лесников, историков. В эти дни участники рассказывали, что значит быть семьей. И они доказывают своим примером — это быть опорой друг для друга, хранить тепло домашнего очага, любить свою Родину», — приводятся в сообщении слова генерального директора платформы, ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина.
Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 5−8 июля в Москве, будут разыграны главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Семьи, которые уже стали финалистами, отправятся в семейные путешествия по России.
В пресс-службе отметили, что на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».