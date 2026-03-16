Трамп: У главы аппарата Белого дома Уайлс диагностировали рак

Доктора диагностировали у руководителя аппарата Белого Дома Сьюзи Уайлс рак груди на ранней стадии. Сейчас чиновнице предстоит курс лечения. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в X.
— Сьюзи Уайлс — выдающийся руководитель аппарата Белого дома, замечательный человек и один из самых сильных людей, которых я знаю, — написал глава государства.
1 января в СМИ появились сообщения о том, что сам Дональд Трамп скрывает физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках.
В ноябре 2025 года президент США также появился на публике с синяком на руке, который замаскировали тональным кремом. Откуда у него появляются синяки и с чем это может быть связано, «Вечерней Москве» объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Причем сам Трамп также рассказывал, что ежедневно принимает большую дозу аспирина для разжижения крови, превышающую рекомендации врачей. По его словам, он считает это необходимым, чтобы кровь через сердце текла легче, и назвал свой подход логичным.