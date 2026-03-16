Сийярто: Вадефуль угрожал Венгрии из-за позиции страны в отношении Украины

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль угрожал Венгрии, чтобы изменить позицию страны по отношению к Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.
«Без всяких обиняков, открыто, прямо, ясно и очень грубо министр иностранных дел Германии пригрозил нам, что если мы не прекратим блокировать важные решения ЕС в пользу Украины, то это повлечет за собой очень серьезные последствия», — рассказал Сийярто в беседе с журналистами.
По словам министра, Вадефуль угрожал Венгрии и потребовал от нее изменить отношение к ситуации вокруг Украины, фактически вынуждая отказаться от национальных интересов республики.
Ранее KP.RU сообщал, что Венгрия наложила вето на решение Евросоюза предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Как заявил Петер Сийярто, этого не будет, пока Киев не возобновит поставки нефти в республику по трубопроводу «Дружба».