Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Вадефуль угрожал Венгрии из-за позиции страны в отношении Украины

Сийярто заявил, что глава МИД Германии пригрозил Венгрии последствиями, если страна продолжит блокировать решения ЕС в пользу Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль угрожал Венгрии, чтобы изменить позицию страны по отношению к Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

«Без всяких обиняков, открыто, прямо, ясно и очень грубо министр иностранных дел Германии пригрозил нам, что если мы не прекратим блокировать важные решения ЕС в пользу Украины, то это повлечет за собой очень серьезные последствия», — рассказал Сийярто в беседе с журналистами.

По словам министра, Вадефуль угрожал Венгрии и потребовал от нее изменить отношение к ситуации вокруг Украины, фактически вынуждая отказаться от национальных интересов республики.

Ранее KP.RU сообщал, что Венгрия наложила вето на решение Евросоюза предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Как заявил Петер Сийярто, этого не будет, пока Киев не возобновит поставки нефти в республику по трубопроводу «Дружба».

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше