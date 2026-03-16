Кристиан Берсаит, действующий мэр небольшой французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба, был найден мертвым. Он умер вскоре после того, как проиграл в первом туре муниципальных выборов, состоявшихся 15 марта. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.
Берсаит исчез вечером 15 марта, сразу после оглашения результатов, согласно которым его оппонент набрал 55,5 процента голосов. Узнав о проигрыше, мэр покинул избирательный участок и перестал выходить на связь. Семья обнаружила пропажу мужчины и обратилась в полицию.
Тело чиновника было найдено утром 16 марта в лесистой зоне неподалеку от коммуны. Его автомобиль находился в нескольких десятках метров от этого места. Прокуратура По уже начала расследование и склоняется к версии о самоубийстве.
Представитель французской партии «Республиканцы» Оливье Марлекс был обнаружен повешенным в собственном доме. Правоохранители начали разбирательства, чтобы установить точную причину его смерти.
Незадолго до этого французский хирург Франсуа Фэвр, который заявлял о трансгендерном* переходе первой леди Франции Брижит Макрон, был найден мертвым в 12-м округе Парижа: он выпал из окна своей квартиры.
*ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.