Врачи забыли пациента в томографе на шесть часов

Ранее во Владивостоке врачи «Тысячекоечной больницы» спасли женщину с забытым мочеточниковым стентом, который за два года превратился в плотную структуру и спровоцировал камни в почке и мочевом пузыре. Хирурги через минимальный прокол в пояснице ультразвуком разрушили почечный камень, а через естественные пути лазером удалили камень из мочевого пузыря и сам стент, всё под рентген-контролем.