Суд приостановил уголовное производство против Валерии Чекалиной из-за болезни

Уголовное производство в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) приостановлено из-за ее болезни. Домашний арест также отменен. У женщины, которая недавно родила четвертого ребенка, диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, осложнениями и сильными болями. Лерчек вместе с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным обвиняют в незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов. Своей вины она не признает.