Две акулы разорвали пополам молодого серфера у берегов Австралии

Серфер Брэд Смит подвергся нападению акул в Австралии и погиб. Об этом сообщает издание The Mirror.
Ужасный инцидент произошел на пляже Лефт Хэндерс в 250 км от австралийского города Перта. 29-летний спортсмен занимался серфингом с друзьями. По словам очевидцев, из воды вынырнула огромная акула «размером с автомобиль» и врезалась прямо в доску, сломав ее пополам.
Сначала Смит отбился от одной акулы, но около него появилась другая. Через считанные минуты мужчина исчез под воду, и море окрасилось в красный цвет, а тело мужчины всплыло на поверхность.
Друзья Смита выплыли на лодках и вытащили серфера на берег. Травмы мужчины были несовместимы с жизнью, его смерть наступила быстро. Позже полиция обнаружила доску для серфинга Смита. В свою очередь инспекторы рыбоохраны начали масштабные поиски на лодках и вертолетах, однако акул так и не нашли.
