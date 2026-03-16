Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две акулы разорвали пополам молодого серфера у берегов Австралии

Акулы напали на молодого австралийского серфера, мужчина не выжил.

Источник: Комсомольская правда

Серфер Брэд Смит подвергся нападению акул в Австралии и погиб. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ужасный инцидент произошел на пляже Лефт Хэндерс в 250 км от австралийского города Перта. 29-летний спортсмен занимался серфингом с друзьями. По словам очевидцев, из воды вынырнула огромная акула «размером с автомобиль» и врезалась прямо в доску, сломав ее пополам.

Сначала Смит отбился от одной акулы, но около него появилась другая. Через считанные минуты мужчина исчез под воду, и море окрасилось в красный цвет, а тело мужчины всплыло на поверхность.

Друзья Смита выплыли на лодках и вытащили серфера на берег. Травмы мужчины были несовместимы с жизнью, его смерть наступила быстро. Позже полиция обнаружила доску для серфинга Смита. В свою очередь инспекторы рыбоохраны начали масштабные поиски на лодках и вертолетах, однако акул так и не нашли.

Ранее KP.RU писал, что в заморской территории Франции акула напала на 55-летнего врача во время занятия виндсерфингом. Трагедия произошла у берегов Новой Каледонии, где мужчина отдыхал вместе со своей семьей.

Тропический архипелаг в Тихом океане десятилетиями балансировал между стремлением к независимости и административным контролем Франции. Теперь компромисс найден: Новая Каледония получит особый статус ассоциированного государства. Разбираемся, что это значит и почему Париж так упорно старался сохранить над этим важным стратегическим регионом.
Читать дальше