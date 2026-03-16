Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнинг

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 марта рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты.
В случае принятия законопроекта физлицам может грозить штраф от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования, а должностным лицам — штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до двух лет.
Самые серьезные наказания ждут юрлица — от одного до двух миллионов рублей с конфискацией оборудования или же административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования.
Кроме того, за добычу криптовалюты или превышение лимита энергопотребления без включения в реестр хотят включить штраф для граждан до 150 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет. Для ИП юрлиц также грозят штрафы — до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
Изображение создано при помощи ИИ.