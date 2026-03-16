Депутат Свинцов на фоне слухов об исключении из ЛДПР ответил на вопрос о кадрах

Никаких кадровых решений на заседании фракции ЛДПР в Государственной думе в понедельник, 16 марта, не принимали. Об этом сообщил заместитель председателя комитета парламента по информационной политике Андрей Свинцов.
— Никаких решений не было, — высказался Свинцов.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, принимались ли какие-либо кадровые решения на заседании фракции ЛДПР. В свою очередь заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила, что лидер партии Леонид Слуцкий назначил заседание президиума высшего совета ЛДПР на среду, 18 марта, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Андрея Свинцова могут исключить из ЛДПР из-за его публичных комментариев относительно возможной блокировки мессенджера Telegram — председатель партии Леонид Слуцкий якобы неоднократно делал замечания парламентарию, требуя прекратить заявления на эту тему. Журналисты отметили, что ситуация вокруг возможного исключения Свинцова выглядит сложной, поскольку он является владельцем «ЛДПР ТВ», а также получил депутатский мандат, принадлежавший ранее основателю партии Владимиру Жириновскому.