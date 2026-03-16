Эксперт Клепиков рассказал об опасности неофициальных версий Telegram

Неофициальные версии Telegram, которые пользователи скачивают ради дополнительных функций, могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к устройству и данным. Об этом в беседе с РИАМО сообщил эксперт Степан Клепиков.
Он объяснил, что главную угрозу представляют модификации приложения неизвестного происхождения.
По словам эксперта, мошенники маскируют вредоносное ПО под полезные приложения. Под угрозой могут оказаться владельцы гаджетов Apple.
«Технически неподготовленный пользователь, вводя чужие данные в настройках iPhone, фактически отдает ключи от своего устройства посторонним людям», — сказал эксперт.
Это часто заканчивается блокировкой телефона и требованием выкупа, указал Клепиков.
Специалист уточнил, что безопасные сторонние клиенты все же существуют, например Swiftgram или Nicegram. Они созданы на основе официального открытого кода, проходят модерацию Apple и устанавливаются из App Store под личным идентификатором пользователя, поэтому никогда не запрашивают чужой Apple ID.
