Получивший «Оскар» актер Шон Пенн пропустил церемонию ради встречи с Зеленским

Получивший «Оскар» актер Шон Пенн пропустил церемонию вручения премии ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Agence France-Presse (AFP). Он получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой».
Репортер AFP утверждает, что видел, как Пенн выходил из черного автомобиля в центре Киева 16 марта, в солнцезащитных очках и с пачкой сигарет в руках. Кирану Калкину, который объявлял победителя, пришлось неловко стоять на сцене, а вместо Пенна показали просто статичную картинку.
Ночью 16 марта в Dolby Theatre прошла 98-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Рекордсменом по победам стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», которая получила шесть наград.
