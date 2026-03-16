В Уфе обрушилась крыша у 109-летнего здания: Бастрыкин поручил доложить о случившемся

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обрушения конструкций в многоквартирном доме на улице Гоголя в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Инцидент произошел на минувших выходных. Из-за нерасчищенной кровли у здания 1917 года постройки обрушились перекрытия. В результате жилое помещение получило повреждения, а с первого этажа эвакуировали посетителей музыкальной студии.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
