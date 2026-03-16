Названа причина смерти актёра театра МХАТ им. Горького Андрея Голикова

Напомним, один из старейших актёров МХАТ имени Горького Андрей Голиков скончался 16 марта в возрасте 80 лет. Он был принят в труппу в 1976 году и участвовал, также Голиков вёл педагогическую деятельность в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИКе.