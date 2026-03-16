Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина смерти актёра театра МХАТ им. Горького Андрея Голикова

Причиной смерти актёра театра МХАТ имени Горького Андрея Голикова стала остановка сердца. Об этом сообщили в пресс-службе театра, ссылаясь на супругу актёра.

«По сообщению супруги Андрея Борисовича, причина смерти — остановка сердца», — рассказали в учреждении.

Напомним, один из старейших актёров МХАТ имени Горького Андрей Голиков скончался 16 марта в возрасте 80 лет. Он был принят в труппу в 1976 году и участвовал, также Голиков вёл педагогическую деятельность в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИКе.

Андрей Голиков был известен зрителю по целому ряду знаковых постановок. Его творческая биография была неразрывно связана с классическим репертуаром: он выходил на сцену в спектаклях «Так победим!», «Кремлевские куранты», «Господа Головлевы», а также играл в «Тартюфе» и «Трёх толстяках».

