Биологи БФУ извлекли из бурой водоросли сложный сахар с противомикробным действием

Он может стать основой противомикробных препаратов, пищевых добавок и компонентов косметических средств.

Ученые Кантианы выделили из бурой водоросли полисахарид фукоидан, который обладает антиоксидантным и противомикробным действием. Он способен защищать клетки живых организмов от воздействия вредных свободных радикалов. Об этом сообщает телеграм-канал БФУ имени Канта.

Эксперименты показали, что фукоидан бурой водоросли также подавляет рост синегнойной и кишечной палочек. Благодаря таким свойствам его можно рассматривать как основу противомикробных препаратов, пищевых добавок и компонентов косметических средств, считают исследователи.

«Бурые водоросли содержат большое количество ценных соединений с антимикробными, противоопухолевыми, противоокислительными и противовоспалительными свойствами. Одно из них — полисахарид фукоидан, который помогает клеткам бороться с воспалениями и защищаться от разрушения, а также активирует иммунную систему человека. Однако до сих пор получать фукоидан без посторонних примесей, которые ограничивают его эффективность, было довольно сложно», — пояснили в БФУ.