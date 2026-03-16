Американский журналист рассказал, что ждет россиян на ОИ-2028 с флагом и гимном

Успешное выступление российских спортсменов с флагом и гимном на зимних Паралимпийских играх 2026 года «почти наверняка» предвещает снятие санкций с российского спорта и полноценный допуск атлетов для выступления на летней Олимпиаде, которая пройдет в Лос‑Анджелесе в 2028 году. Такое мнение в понедельник, 16 марта, выразил американский журналист Алан Абрахамсон.
Он опубликовал статью с заголовком «Паралимпиада доказала: россияне заслуживают права участвовать в соревнованиях. Теперь — Лос‑Анджелес 2028 и Олимпийские игры».
— Это путь вперед. Для всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр. Совершенно очевидно, что закладывается основа для возвращения России на Игры 2028 года. Юношеские Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут этой осенью в Дакаре, скорее всего, послужат тестовым мероприятием для МОК — чтобы проверить, сможет ли МОК, подобно Паралимпийским играм, также сосредоточиться на спорте, — отметил Абрахамсон.
По словам журналиста, спортсмены не несут ответственности за действия своих правительств, а миссия Олимпийских игр заключается в объединении спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов на службе человечеству, передает портал 3 Wire Sports.
Сборная России установила беспрецедентный рекорд на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии, заняв итоговое третье место в общем медальном зачете, несмотря на минимальный состав. Ни одной стране в истории соревнований не удалось подняться в тройку лидеров при таком малом количестве участников в своем активе.