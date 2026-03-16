Эксперт Жестков предостерег россиян от покупки БАДов на маркетплейсах

Россиянам рекомендуется покупать биологически активные добавки (БАД) в аптеках и обращать внимание на наличие обязательной маркировки. Об этом сообщил НСН эксперт Александр Жестков.
Он объяснил, что на упаковке должно быть прямо указано, что это биологически активная добавка. Кроме того, на ней должна присутствовать отметка системы «Честный знак», которую можно отсканировать для получения полной информации о товаре.
По словам специалиста, при покупке на маркетплейсах следует искать продукцию именно в разделе БАДов, так как эта категория лучше модерируется. Однако Жестков предупредил, что не все витрины онлайн-площадок полностью зачищены от недобросовестных продавцов, поэтому аптеки остаются более надежным вариантом.
В беседе с «Газетой.Ru» терапевт и нутрициолог Ирина Тюрина предупредила, что частое заболевание простудой может указывать на нехватку витамина С. Восполнить его помогут киви, квашеная капуста и цитрусовые.
По словам специалиста, головокружение, слабость и выпадение волос сигнализируют о дефиците железа, поэтому в рацион стоит добавить говядину, бобовые и орехи. Тюрина отметила, что сонливость и снижение концентрации внимания весной часто вызваны нехваткой витамина D, который содержится в жирной рыбе, яйцах и грибах.
Врач добавила, что раздражительность, апатия и бессонница могут быть следствием дефицита витаминов группы B, а подавленное настроение — нехватки омега-3. Тюрина подчеркнула, что для точного определения недостающих элементов необходимо сдавать анализы, а адаптироваться к смене сезона помогают сбалансированное питание, прогулки, спорт и полноценный сон.
Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил об опасности приема БАДов.