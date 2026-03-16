Онколог Черемушкин объяснил, почему Лерчек слепнет на фоне рака желудка

Кроме разрушенных позвонков на фоне рака желудка блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) столкнулась с ухудшением зрения. В беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин объяснил, что причина может крыться в метастазах.
«Так как у нее четвертая стадия, не исключено поражение головного мозга. Там есть зона, отвечающая за зрение, которая может быть поражена. Точно можно сказать, если сделать МРТ головы или обратиться к окулисту, который проведет необходимое обследование. Тут травмы можно исключить, хронических заболеваний глаз не было», — сказал онколог.
По его словам, ухудшение зрения может быть связано с побочным эффектом лечения.
"Можно говорить о токсическом воздействии лечения, но такое бывает очень редко, чтобы это происходило в самом начале. Возможны кровоизлияния в мозг зоне, отвечающую за зрение, при остром осложнении лечения, давление подскочило или что-то еще, а и сосуды хрупкие, и произошло кровоизлияние.
Но в первую очередь надо исключить поражение метастатическое, потому что с учетом стадии подозрение идет на метастазы", — уточнил он.
Информация о том, что у блогера диагностировали онкозаболевание, появилась в Сети в начале марта. Лерчек родила в конце февраля четвертого ребенка, после чего попала в онкологическую реанимацию. Сейчас она проходит лечение в онкоцентре Блохина.