Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение Талалаева на матче «Балтики» против ЦСКА

Заседание комитета состоится в пятницу, 20 марта. В повестку включили обсуждение четырёх эпизодов на матче «Балтики» и ЦСКА, среди которых удаление Талалаева «за препятствование возобновлению игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении соперника». На заседание также пригласили главного тренера армейцев Фабио Челистини. КДК рассмотрит его удаление «за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере».