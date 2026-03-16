Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение Талалаева на матче «Балтики» против ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на матче против ЦСКА. Информацию об этом опубликовали на сайте Российского футбольного союза.
Заседание комитета состоится в пятницу, 20 марта. В повестку включили обсуждение четырёх эпизодов на матче «Балтики» и ЦСКА, среди которых удаление Талалаева «за препятствование возобновлению игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении соперника». На заседание также пригласили главного тренера армейцев Фабио Челистини. КДК рассмотрит его удаление «за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере».
Кроме того, на комитете обсудят неспортивное поведение тренера «Балтики» Юрия Нагайцева и неподобающее поведение калининградской команды: «предупреждения пяти футболистов, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба».
В 21 туре первенства РПЛ «Балтика» обыграла в Калининграде ЦСКА со счётом 1:0. В конце матча возник конфликт из-за провокационного поведения Андрея Талалаева. Он выбил вылетевший за пределы поля мяч в сторону трибуны. В результате в технической зоне «Балтики» началась потасовка. В конфликт вступил Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.