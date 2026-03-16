Каллас: главы МИД Евросоюза отказались отправить корабли в Ормузский пролив

Главы Министерств иностранных дел стран-участниц Евросоюза отказались отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив. Об этом заявила глава евро дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи дипломатов.
«У нас есть миссия Aspides в Красном море. Однако министры не продемонстрировали желания расширить ее мандат», — сообщила Каллас, говоря о возможной отправке кораблей в акваторию Ормузского пролива.
Ранее KP.RU сообщал, что в МИД Ирана перечислили предварительные условия для открытия Ормузского пролива. В ведомстве подчеркнули, что для этого необходимо гарантированное снятие санкций со страны и вывод американских военных баз из региона. Также Иран может настоять на возвращении замороженных активов и развитии торговли, которая не будет вестись в долларах.