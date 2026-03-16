Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас: главы МИД Евросоюза отказались отправить корабли в Ормузский пролив

Каллас заявила, что страны ЕС отказались расширить действие миссии Aspides в Красном море на Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Главы Министерств иностранных дел стран-участниц Евросоюза отказались отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив. Об этом заявила глава евро дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи дипломатов.

«У нас есть миссия Aspides в Красном море. Однако министры не продемонстрировали желания расширить ее мандат», — сообщила Каллас, говоря о возможной отправке кораблей в акваторию Ормузского пролива.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД Ирана перечислили предварительные условия для открытия Ормузского пролива. В ведомстве подчеркнули, что для этого необходимо гарантированное снятие санкций со страны и вывод американских военных баз из региона. Также Иран может настоять на возвращении замороженных активов и развитии торговли, которая не будет вестись в долларах.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше