DE: Упавший на Майдане в Киеве дрон использовал искусственный интеллект

Найденные недалеко от монумента Независимости в Киеве фрагменты упавшего беспилотного летательного аппарата вызвали оживленные дискуссии среди экспертов. Упавший дрон мог быть «Ланцетом», оснащенным системой искусственного интеллекта. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила консалтинговая компания в области вооружений Defense Express (DE).
Основанием для таких предположений стали специфические цветовые метки в виде кругов на обломках. Предполагается, что подобная маркировка необходима для синхронизации аппаратов в рамках «роя», когда коптеры способны взаимодействовать друг с другом автономно, без прямого управления оператором. Кроме того, рассматривается версия об использовании mesh-модемов, которые позволяют устройствам объединяться в единую самоорганизующуюся сеть.
Среди рассматриваемых сценариев — доставка дрона к цели с помощью другого беспилотного аппарата. Тем не менее, не все специалисты разделяют эту точку зрения. Например, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов выразил скепсис относительно того, что в самом центре Киева мог упасть именно российский «Ланцет», передает РИА Новости.
Министерство обороны России на момент публикации материала данные сообщения не комментировало.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об ударе по столице. По его словам, в центре города упали обломки беспилотника, пострадавших нет.