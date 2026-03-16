ЮГК работает с госорганами по поводу ареста средств

Около 67,25% акций «Южуралзолота» перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет «ААА Управление Капиталом», входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.