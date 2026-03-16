«Динамо‑Синара‑3» бьётся за первое место

В минувшие выходные гандбольная команда «Динамо‑Синара‑3» провела в Рузе две напряжённые игры со «Звездой‑УОР» (Московская область) в рамках предварительного этапа Высшей лиги чемпионата России по гандболу среди женщин. Обе встречи завершились победами волгоградок, что позволило команде сравняться по основным показателям с лидером турнира — «Ладой‑2».
«Звезда-УОР» — «Динамо-Синара-3» — 33:35 (19:20).
В первой игре команды выдали настоящий триллер. Матч получился крайне напряжённым, с минимальным преимуществом гостей на протяжении всей игры.
К перерыву счёт был 20:19 в пользу «Динамо‑Синара‑3». Во втором тайме команды продолжали обмениваться голами, но волгоградки сумели сохранить небольшое преимущество до финального свистка. Итоговый счёт — 35:33 в пользу гостей.
В составе «Звезды-УОР» отличились: Корнейчук (11 голов), Пингачева и Шальнова (по 5 голов).
В составе «Динамо-Синара-3»: Гривина (8 голов), Куценко (7 голов), Климова (5 голов).
«Звезда-УОР» — «Динамо-Синара-3» — 30:33 (13:12).
На следующий день команды вновь встретились в ДВВС «Руза». На этот раз хозяйки с первых минут действовали более уверенно: к десятой минуте москвички вели со счётом 7:2. А первый тайм завершился со счётом 13:12 в пользу «Звезды‑УОР», но во второй половине игры волгоградки перехватили инициативу и сумели довести матч до победы. Итоговый счёт — 33:30 в пользу «Динамо‑Синара‑3».
В составе «Звезды-УОР» отличились: Пингачева (10 голов), Корнейчук (6 голов).
В составе «Динамо-Синара-3»: Прокофьева, Сметанина, Гривина — по 6 голов.
27 и 28 марта в ФОКе Левона Акапяна «Динамо» проведёт последние две встречи группового этапа против дубля ЦСКА (начало — в 12:00).
Для команды Любови Сидоричевой эти игры имеют важное значение: после них турнирная таблица примет окончательный вид, и станут известны все участники плей‑офф, а также их посев.
Александр Веселовский.