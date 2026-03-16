В Петербурге создали соединения нового семейства кристаллов для лазерной техники

Открытое семейство оксоборатов — это группа соединений бора и кислорода, которая была обнаружена при изучении уже известных боратов (солей борной кислоты). Структуру и формулу нового семейства определили с помощью рентгеноструктурного анализа — метода, который позволяет увидеть, как расположены атомы в веществе, и понять его структуру, просвечивая его маленькие кристаллы рентгеновским лучом. Изначально открыв один тип соединения нового семейства оксоборатов и позже создав еще четыре типа, ученые доказали, что элементы структуры данного семейства можно изменять и тем самым варьировать свойства материала.