В популярном у туристов районе Башкирии появится турбаза: в проект инвестируют 49 млн рублей

В Башкирии появится турбаза за 49 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Сенсия» заключила с правительством Башкирии соглашение о защите и поощрении инвестиций. Документ гарантирует инвестору господдержку после того, как проект включили в перечень приоритетных.

Как сообщил глава Корпорации развития Наиль Габбасов, проект направлен на создание комфортной инфраструктуры в популярном у туристов Бурзянском районе. Инвестор претендует на земельный участок в аренду без торгов — после соответствующего распоряжения главы региона начнется строительство.

На территории турбазы планируется возвести 13 домов, административное здание, беседки, пункт проката снаряжения, а также обустроить зоны отдыха и кемпинг. Объем инвестиций — около 49 миллионов рублей.

При поддержке Корпорации развития проект успешно прошел защиту на «Инвестчасе», специалисты ведомства провели анализ участка, согласовали с администрацией проезд к базе и с ресурсниками — подключение к сетям.

