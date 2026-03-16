В Молдову приходит жара: +17 градусов и солнце — синоптики ошарашили прогнозом

Весна в Молдове начинает уверенно набирать обороты. Уже во вторник дневная температура поднимется до +15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся примерно до +1°. Осадков почти не ожидается — вероятность дождя всего около 6%, а небо будет переменно облачным.
В среду станет немного прохладнее: около +12° днем и +2° ночью. Погода сохранится спокойной — облака, но без существенных осадков.
В четверг ожидается кратковременное похолодание. Днем температура снизится до +9 градусов, ночью — около +3°. Осадки по-прежнему маловероятны — около 12%.
Погода в Молдове на ближайшие дни.
К пятнице погода снова начнет выравниваться: до +10° днем и +3° ночью. Выходные в столице обещают быть мягкими и вполне весенними. В субботу воздух прогреется до +12°. В воскресенье станет чуть теплее ночью — до +5°, а днем температура останется на уровне +12 градусов.