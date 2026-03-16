Стали известны способы борьбы с фальсификацией псковского льна в XVI веке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ) выяснили как в XVI веке боролись с фальсификацией псковского льна, который в то время называли «святым» за его качество. Псковский лен часто пытались смешать с дешевым, а также с низкокачественными ливонскими сортами, сообщила ТАСС профессор кафедры всемирной истории и международных отношений НовГУ Марина Бессуднова.
«Псковский лен в Европе называли “святым” за его невероятное качество, а объемы его экспорта в XIX веке достигали 2,6 млн пудов в год — это больше, чем у Ливонии, Литвы и Белоруссии. При этом при намокании русский лен становился на 20% эластичнее, что делало его незаменимым для парусов и канатов европейских судов. Проблемой была фальсификация. Псковский лен часто пытались смешать с дешевым и низкокачественными ливонскими сортами petkens и gestrecket flas. Чтобы сохранить репутацию “святого льна”, купцам и властям приходилось вести долгую борьбу за чистоту товара», — рассказала Бессуднова.
По ее словам, лен был востребованным товаром среди купцов русско-ганзейских и русско-ливонских отношений. «В последние годы стали появляться достаточные труды археологов по этой теме и изучаться торговля Пскова с Ганзой. На распространенность льняного промысла во Пскове указывали многие факторы: там был собственный Льняной двор в XVI веке, профессия “льняника”, существовал обычай взымать льном повинности, а статистические данные XVIII — начале XIX века говорят о его безоговорочном лидерстве в международной торговле русским льном», — добавила Бессуднова.
Как отмечает ученый, одна из главных проблем торговли льном заключалась в том, что он не относился к категории «стапельных» товаров, из-за чего его нельзя было продавать по ганзейским правилам. Статус «нестапельного» товара затруднял перемещение льна по традиционным ганзейским маршрутам: в начале XVI века в городе Пярну, являющемся членом Ганзы, русским купцам запрещалось складировать лен в амбарах и подвалах, а также продавать для вывоза из страны льняное семя. Эти факторы предполагали обращение торговцев к перекупщикам из числа местных администраторов и горожан. Со временем логистика наладилась: псковский товар пошел в Европу через Дерпт (Тарту), Нарву и Ревель (Таллин), закрепив за Россией статус главного поставщика «голубого золота».
Как подменяли качественный лен на дешевый.
Как пояснила Бессуднова, в 1520 годах правила игры на рынке изменились. Открылась Мариенбургская дорога, связавшая Псков напрямую с Ригой. Это не понравилось городам-конкурентам — Дерпту (Тарту) и Нарве. Чтобы закрыть выгодный маршрут, они начали масштабную кампанию против псковского товара, обвиняя поставщиков в подделках.
«В ходе съездов смогла вскрыться информация о способе фальсификации русского льна, поступавшего на рынки Ливонии. В качестве его качественной разновидности назван “святой лен”, который производился в Псковской земле. Ухудшение качества “святого льна” осуществлялось путем его смешения с менее хорошими ливонскими сортами, что облегчалось способом продажи льна снопами по русскому обычаю», — пояснила она.
Чтобы победить фальсификат, в 1529 году ливонские города пошли на радикальный шаг: они запретили покупать лен в снопах. Покупатели потребовали поставлять товар «по-ливонски» — узелками-кнотенами. «Это были связки всего по три-четыре хорошо высушенных стебля. В таком виде обмануть покупателя было практически невозможно: каждый стебель был на виду», — поясняет Бессуднова.
Тогда же в Нарве и Дерпте появились прообразы современных отделов контроля качества — браковальни. Здесь специалисты проверяли каждую партию товара перед сделкой. «Подобная служба открылась и в Риге, хотя работала она не всегда идеально, что вызывало недовольство соседей», — пояснила Бессуднова.