Стали известны способы борьбы с фальсификацией псковского льна в XVI веке

Как отмечает ученый, одна из главных проблем торговли льном заключалась в том, что он не относился к категории «стапельных» товаров, из-за чего его нельзя было продавать по ганзейским правилам. Статус «нестапельного» товара затруднял перемещение льна по традиционным ганзейским маршрутам: в начале XVI века в городе Пярну, являющемся членом Ганзы, русским купцам запрещалось складировать лен в амбарах и подвалах, а также продавать для вывоза из страны льняное семя. Эти факторы предполагали обращение торговцев к перекупщикам из числа местных администраторов и горожан. Со временем логистика наладилась: псковский товар пошел в Европу через Дерпт (Тарту), Нарву и Ревель (Таллин), закрепив за Россией статус главного поставщика «голубого золота».