В Ярославле представили 80 3D-моделей археологических находок

Издание включает в себя историю археологического изучения Ярославской области, описание местных археологических культур — от палеолита до средневековья, а также краткие сведения по дальнейшей истории региона. Пособие снабжено специальными куар-кодами, которые дают открытый доступ к 3D-моделям археологических находок, они были подготовлены исследователями ЯрГУ по проекту «ДемАрх». К каждой 3D-модели артефакта в пособии прилагаются специальные вопросы и задания. Сами модели можно распечатать для более детального изучения.