В Ярославле представили 80 3D-моделей археологических находок

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Историки Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова подготовили уникальное интерактивное пособие по археологии, для которого создали 3D-модели 80 археологических находок. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры всеобщей истории ЯрГУ им. П. Г. Демидова Елена Спиридонова.
«В пособии представлено 80 находок. Из наиболее интересных можно назвать следующие: прикладная печать XVIII века, перстень с лютым зверем XVI-XVII веков, шумящая подвеска XI века, подвеска с человеком и двумя птицами IX-X веков, амулет змеевик XII-XIV веков, каменный топор с обухом в виде головы медведя II тыс. лет до н. э.», — рассказала Спиридонова.
Издание включает в себя историю археологического изучения Ярославской области, описание местных археологических культур — от палеолита до средневековья, а также краткие сведения по дальнейшей истории региона. Пособие снабжено специальными куар-кодами, которые дают открытый доступ к 3D-моделям археологических находок, они были подготовлены исследователями ЯрГУ по проекту «ДемАрх». К каждой 3D-модели артефакта в пособии прилагаются специальные вопросы и задания. Сами модели можно распечатать для более детального изучения.
Пособие может быть полезным не только школьникам и студентам, но и музейным работникам, экскурсоводам. С его помощью можно познакомить туристов с большим количеством уникальных фактов, которые не встречались ранее в краеведческих изданиях.