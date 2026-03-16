Где в Калининграде не будет света 17 марта

В Калининграде во вторник, 17 марта, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 10:30 света не будет на ул. Литовский вал, 62.
С 9:00 до 12:00 свет отключат на Московском проспекте, 262.
С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:
Комсомольская, 15; А. Невского, 76−76б, 117−123, 129б, 133−133а; Тельмана, 72, 81−81а, 90, 106; Л. Толстого, 7, 7а-г, 18, 26; пер. Достоевского, 6, 8; Достоевского, 18−19, 21−22а, 23.