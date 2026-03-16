Эксперт Жестков объяснил, как правильно выбирать безопасные БАДы

Покупка биологически активных добавок (БАД) требует особого внимания, так как рынок наводнен контрафактом и продукцией сомнительного происхождения. Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков дал рекомендации, как минимизировать риски и отличить качественный товар от опасной подделки.

По словам эксперта, маркировка «Честный знак» — это основной индикатор легальности. Он призвал обязательно сканировать QR-код на упаковке через приложение — там должна отражаться полная информация о составе и производителе. Кроме того, на этикетке товара обязательно должно быть прямо указано, что это именно «биологически активная добавка к пище». Если такой надписи нет, велик риск столкнуться с фальсификатом.

Специалист добавил, что покупая на маркетплейсах, важно выбирать товары строго в профильном разделе «БАДы» — эта категория проходит более строгий контроль. Однако онлайн-витрины все еще не до конца «зачищены» от недобросовестных продавцов. Он подчеркнул, что покупка в аптечной сети остается наиболее безопасным местом приобретения добавок, так как там предъявляют строгие требования к документации и происхождению продукции.

— Лучше покупать БАДы в аптеках, — передает слова Жесткова НСН.

Новый порядок назначения БАД к пище при оказании медпомощи начал действовать в России с 1 марта. Согласно приказу Минздрава, лечащий врач или фельдшер (акушерка) вправе назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Назначают ли сейчас БАДы и есть ли в этом необходимость, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.