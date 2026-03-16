Эксперт Тумин оценил влияние досрочного погашения ипотеки на рынок жилья

Многие заемщики, оформившие ипотеку в конце 2024-го года и начале 2025-го, изначально рассматривали кредит как временное решение в период высоких ставок. Об этом в беседе с «Известиями» заявил эксперт Валерий Тумин.
Он отметил, что каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой 2025 года уже полностью закрыл кредит, а больше половины регулярно вносили частичные досрочные платежи.
По словам эксперта, часть заемщиков, не справившихся с ипотекой, выбрала продажу квартиры. Это снимает проблемные активы с баланса банков и снижает риски.
Тумин добавил, что общий объем досрочно погашенных кредитов в 2025 году составил 1,16 трлн рублей, а просрочка сроком более 90 дней выросла с 0,5 до 1 процента, что остается относительно низким уровнем.
Для покупки новой однокомнатной квартиры в ипотеку по рыночной ставке россиянину сегодня нужен доход, недостижимый для большинства семей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Руслан Сырцов. Он подсчитал, что в Москве ежемесячный заработок заемщика должен составлять не ниже 575 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — около 275 тысяч, а в среднем по России — порядка 200 тысяч рублей. Риелтор добавил, что даже при возможном снижении ставки до 15 процентов в 2026 году ипотека останется возможностью для обеспеченных покупателей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки для многодетных семей.