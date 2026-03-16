Эксперт Тумин оценил влияние досрочного погашения ипотеки на рынок жилья

Для покупки новой однокомнатной квартиры в ипотеку по рыночной ставке россиянину сегодня нужен доход, недостижимый для большинства семей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Руслан Сырцов. Он подсчитал, что в Москве ежемесячный заработок заемщика должен составлять не ниже 575 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — около 275 тысяч, а в среднем по России — порядка 200 тысяч рублей. Риелтор добавил, что даже при возможном снижении ставки до 15 процентов в 2026 году ипотека останется возможностью для обеспеченных покупателей.