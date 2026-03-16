В Ростове пешеходы и водители Ростова стали лучше относиться друг к другу

Ростов-на-Дону демонстрирует уверенный рост культуры дорожного движения: согласно свежему исследованию SuperJob, за последние три года уровень вежливости на местных дорогах заметно подрос.
Сейчас автомобилисты оценивают поведение других водителей на 3,2 балла по пятибалльной шкале. Пешеходы настроены еще более оптимистично, выставив водителям 3,4 балла. Для сравнения, в 2023 году данные показатели были ощутимо ниже, особенно со стороны горожан без машин, которые тогда ограничились отметкой в 2,8.
Общероссийская картина показывает, что Донская столица уверенно держится в середине рейтинга, в то время как эталонами тактичности признают Казань, Москву и Омск. В этих мегаполисах средние результаты достигают 3,6−3,8. На другом полюсе оказался Воронеж, ставший аутсайдером списка: там обе стороны движения единодушно снизили свои баллы по сравнению с прошлыми периодами. Интересная аномалия наблюдается в Красноярске, где пешеходы в восторге от автовладельцев, а сами обладатели транспорта, напротив, стали относиться друг к другу критичнее.
Несмотря на общую позитивную динамику, перечень дорожных раздражителей остается классическим. Людей на тротуарах больше всего возмущает игнорирование «зебр», парковка в неположенных местах и лихачество по лужам. Рулевые же направляют основной поток критики в адрес таксистов и пользователей каршеринга за хаотичные перестроения без поворотников, а также жалуются на любителей громкой музыки и шумных выхлопных систем.
