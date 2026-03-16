В Ростове пешеходы и водители Ростова стали лучше относиться друг к другу

Общероссийская картина показывает, что Донская столица уверенно держится в середине рейтинга, в то время как эталонами тактичности признают Казань, Москву и Омск. В этих мегаполисах средние результаты достигают 3,6−3,8. На другом полюсе оказался Воронеж, ставший аутсайдером списка: там обе стороны движения единодушно снизили свои баллы по сравнению с прошлыми периодами. Интересная аномалия наблюдается в Красноярске, где пешеходы в восторге от автовладельцев, а сами обладатели транспорта, напротив, стали относиться друг к другу критичнее.