Молодежный форум ЮФО в Волгограде примет иностранцев

Открылась регистрация для иностранных граждан на молодежный форум Южного Федерального округа «Волга», который пройдет в Волгограде, сообщает администрация региона.
Участников форума ждут практические занятия, грантовый конкурс, тактические игры, экскурсии и образовательные встречи по четырем направлениям — патриотическому, студенческому, волонтерскому и молодежным организациям. А основными темами форума станут сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание молодежи. Мероприятие призвано объединить молодежь восьми южных округов, а также Запорожской, Кемеровской, Ленинградской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Ставропольского края.
Ранее почти 400 волгоградских подростков смогли поучаствовать в учебно-полевых сборах.