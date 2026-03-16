«Хочу жить, и я буду жить»: Лерчек вышла на связь после решения суда о приостановки дела и рассказала о здоровье

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прокомментировала решение суда о приостановке уголовного дела из-за состояния ее здоровья после диагностированной онкологии. Своими мыслями она поделилась в личном аккаунте в соцсети.
«Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться», — рассказала Лерчек.
Блогер также подтвердила, что у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с с множественными метастазами. Сейчас ее состояние врачи характеризуют как средней степени тяжести. Сама Чекалина заявила, что очень сильно «хочет жить и будет жить».
Ранее KP.RU сообщал, что прокуратура поддержала ходатайство защиты о приостановке уголовного дела Лерчек. Правоохранители также просили заменить блогеру домашний арест на запрет определенных действий.